PSG : Doha veut Ousmane Dembélé en cas de départ de Mbappé

Le Paris Saint-Germain est lancé dans de grandes manœuvres pour son mercato estival. Milan Skriniar a été officiellement annoncé, vont suivre Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Marco Asensio, et potentiellement Kan-In Lee. Mais le dossier qui agite les dirigeants parisiens concerne bien évidemment Kylian Mbappé, qui pourrait être vendu pour ne pas le voir partir libre.

Le secteur offensif était déjà une préoccupation pour Luis Campos, à la recherche d’un attaquant capable de combiner avec Mbappé. Ou capable de le faire oublier en cas de départ. Selon nos informations, si Mbappé venait à être transféré, Doha se rabattrait sur Ousmane Dembélé. Un joueur qui a toujours été dans le viseur de l’état-major parisien. Un départ de Mbappé les pousserait à accélérer, d’autant qu’il dispose d’une clause de 50 M€ pour un départ d’ici le 31 juillet. Il faut savoir que Luis Enrique aime beaucoup ce type de joueurs et qu’il considère Ousmane Dembelé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. Ce qui pourrait faciliter les choses.

Le PSG est d’ailleurs prêt à payer cette clause et à proposer un salaire conséquent. De quoi remettre en cause la perspective d’une prolongation au FC Barcelone ? Le club catalan souhaite toujours étendre le bail de l’international français âgé de 26 ans, comme nous vous l’avions déjà révélé. Et il espère parvenir vite à ses fins pour empêcher toute tentative de recrutement cet été…

Le PSG était déjà à l’affût l’année dernière, lorsque le suspense était total au sujet d’une prolongation de contrat. Elle avait finalement eu lieu, avec cette fameuse clause de 50 M€ qui fait frissonner les dirigeants barcelonais. Reste à savoir quel serait le positionnement d’Ousmane Dembélé en cas d’offensive parisienne d’ici le 31 juillet. Récemment, il avait redit son plaisir d’évoluer au Barça, sans toutefois fermer la porte à un avenir différent…