Ousmane Dembélé offre un bol d’air au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone veut se réinventer, une fois de plus. Bien qu’auréolé du titre de champion d’Espagne, le club catalan attend de nombreux départs pour remettre à flot ses finances et pour enregistrer des recrues. L’entraîneur Xavi rêvait d’un retour de Messi, il va devoir s’en remettre, et regarder plus précisément sur qui compter. Dans le secteur offensif, presque tout le monde est à vendre, de Ferran Torres à Ansu Fati en passant par Raphinha.

Quid d’Ousmane Dembélé, avec lequel les relations ont parfois été tendues au niveau du club ? Après avoir été tout proche de partir en 2022 avant d’aboutir à une prolongation de contrat, l’ailier français est couvé par son entraîneur, qui redoute un nouvel épisode compliqué cet été. Car il avait été négocié que la clause libératoire du joueur de 26 ans passe à 50 M€ cet été, un an avant la fin de son contrat prévu en 2024.

À lire

Un club veut piller l’Olympique de Marseille, les pistes low cost du FC Barcelone pour son mercato

Dembélé prêt à prolonger

Le FC Barcelone va pouvoir souffler. Comme l’annonce le quotidien Sport sur sa Une, Ousmane Dembélé a d’ores et déjà décidé qu’il resterait cet été. Et il a communiqué sa décision à Xavi. Mieux, une réunion est prévue entre la direction du club et le représentant du joueur pour évoquer une prolongation jusqu’en 2027, chose que Dembélé semble apprécier.

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, au cours d’un entretien accordé à Marca, il avait déclaré à ce sujet : « ça se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle jusqu’en 2027, mon représentant leur parlera. Je suis heureux dans l’équipe, aussi à la maison, à Barcelone. Nous verrons ce qui se passe par la suite ». Mine de rien, Ousmane Dembélé va entamer sa septième saison au Barça.