FC Barcelone : la mise au point musclée d’Ousmane Dembélé sur son avenir

Auteur de 8 buts et 9 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone lors de la saison 2022-2023, Ousmane Dembélé sort d’un exercice convaincant avec les Blaugranas. Pilier de l’attaque catalane et choix prioritaire de Xavi, l’international français (35 sélections, 4 réalisations) enchaîne, aujourd’hui, les prestations de haute volée et semble pleinement épanoui avec les Culers. Champion d’Espagne, l’ancien attaquant du Stade Rennais pourrait, malgré tout, vivre de nouveau un été mouvementé.

Référence à son poste, le natif de Vernon reste logiquement une piste de choix pour de nombreux cadors européens, qui plus est à l’heure où "Dembouz" dispose d’une clause aussi dangereuse pour le FC Barcelone que lucrative pour le joueur et son clan. En effet, rappelons que s’il est transféré pour 50 millions ou plus avant le 31 juillet prochain, Ousmane Dembélé et son agent toucheront la moitié de la somme du transfert. Comme il est stipulé dans le contrat, cette clause s’est ouverte le 1er juin dernier et il reste donc un mois et demi aux clubs intéressés pour la lever. Interrogé au sujet de son avenir en Catalogne dans un entretien accordé à Marca, l’intéressé a cependant tenu à mettre les choses au clair.

Ousmane Dembélé se plaît à Barcelone !

«Ça se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle jusqu’en 2027, mon représentant leur parlera. Je suis heureux dans l’équipe, aussi à la maison, à Barcelone. Nous verrons ce qui se passe par la suite», a tout d’abord assuré le numéro 7 du Barça avant d’affirmer qu’il se sentait très bien dans l’équipe catalane. «L’équipe est une famille. J’aime aussi beaucoup les Barcelonais parce qu’ils sont très calmes». Relancé sur les rumeurs de départ l’été dernier, Dembélé a par ailleurs nié toute volonté de quitter le club.

«Jamais. L’année dernière, il y a eu des négociations, mais c’est le football, je ne me voyais pas quitter le Barça à aucun moment. Beaucoup de choses ont été dites. Quand il y a des négociations, il y a des moments où les choses vont mieux que d’autres, mais c’est le football. Comme dans le Football Manager ou la FIFA», a ainsi lancé le buteur de 26 ans avant de révéler que le PSG n’était pas une piste d’actualité. «Je ne sais pas pourquoi on parle autant du PSG. Ce doit être parce que je suis Français, mais il n’y en avait pas et il n’y a rien avec le PSG». Le message est passé ! Le Barça, qui veut éviter un nouveau feuilleton, va désormais devoir trouver les mots justes et l’argent nécessaire pour convaincre sa star de continuer l’aventure à Barcelone…