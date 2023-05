Barça : Ousmane Dembélé frustré par sa saison

La suite après cette publicité

Cette saison, Ousmane Dembélé a connu quelques mois compliqués. Auteur d’un bon début de saison sous les couleurs barcelonaises, le Français a été freiné par une grosse blessure qui l’a éloigné des terrains presque toute la deuxième partie de saison. De quoi forcément ralentir sa progression. Au micro de Téléfoot, l’ancien ailier de Dortmund a regretté cette rechute physique.

«Niveau statistiques, j’aurais pu faire beaucoup mieux. Je reste sur ma faim, avec cette blessure qui m’a éloigné des terrains cette saison. Mon évolution au Barça a été un peu freinée par les blessures. Mais depuis 2-3 ans, je me sens bien, j’évolue. J’ai 26 ans, j’ai plus d’expériences. J’ai plus de doutes», a confié le joueur qui a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives cette saison.

