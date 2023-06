FC Barcelone : l’incroyable deal passé par Ousmane Dembélé et son agent

La suite après cette publicité

Quand il est en pleine possession de ses moyens, Ousmane Dembélé est l’un de ses joueurs le plus impressionnant au monde. C’est ce qui lui est arrivé cette saison avec le FC Barcelone. Sous la houlette de Xavi, Ousmane Dembélé a fait valser plus d’un défenseur. Utilisé à 34 reprises par le technicien catalan, l’international français s’est illustré sur le flanc droit de l’attaque barcelonaise en compilant huit buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues.

Titulaire clair aux yeux des suiveurs et de la direction du Barça, l’ancien Rennais est actuellement en discussions pour prolonger son bail qui s’achève en juin 2024. Les négociations vont bon train alors qu’une première offre a déjà été faite au natif de Vernon qui ne l’a pas acceptée ni refusée. De ce fait, les tractations se poursuivent même si ces dernières relèvent d’un autre point important qui est prépondérant dans les négociations actuelles.

En cas de transfert d’ici le 31 juillet, Dembélé touchera le jackpot

En effet, dans son contrat actuel, "Dembouz" dispose d’une clause tant dangereuse pour le FC Barcelone que lucrative pour le joueur et son clan. S’il est transféré pour 50 millions ou plus avant le 31 juillet prochain, Ousmane Dembélé et son agent toucheront la moitié de la somme du transfert. Comme il est stipulé dans le contrat, cette clause s’est ouverte ce jeudi (le 1er juin) et il reste environ deux mois aux clubs intéressés pour la lever. Une négociation menée très habilement par son agent. Conscients du danger, les Catalans veulent augmenter cette clause libératoire dans son nouveau contrat.

Pas forcément en situation de force dans ce dossier, le Barça doit valider son plan de viabilité économique dans les prochains jours aux yeux de la Ligue espagnole de football. La formation entraînée par Xavi peut alors voir des grands clubs européens se pencher sur son cas. Heureux à Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait donc vivre de nouveau un été mouvementé.