FC Barcelone : énormes tensions entre Ansu Fati et Jorge Mendes

Le dossier Ansu Fati s’emballe. Alors que le FC Barcelone veut vendre l’attaquant espagnol lors de ce mercato estival, ce dernier ne compte pas partir. Au milieu de cette affaire, Jorge Mendes, l’agent du joueur de 20 ans. L’homme d’affaires portugais avait promis au Barça qu’il ferait tout son possible pour vendre le joueur, mais ce dernier fait front et veut rester en Catalogne, selon SPORT.

La tension entre l’agent de 57 ans et le clan Fati est à son paroxysme, et une rupture n’est pas à écarter. Mendes se croit encore capable toutefois de convaincre le joueur et sa famille. Il a proposé à l’international espagnol d’aller à Wolverhampton dans un échange avec Rúben Neves, en rajoutant plus 30 millions d’euros dans l’opération pour les Blaugranas. Le Barça donnerait le 'OK’ à cette option, mais Fati veut continuer avec son club formateur et ne veut pas jouer pour les Wolves. Dans cette situation, Mendes lui a promis une 'impasse’ dans sa carrière.

