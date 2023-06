Mercato FC Barcelone : Ansu Fati met les points sur les i

La suite après cette publicité

Le Barça doit sortir la calculette pour cet été. La Liga lui réclame encore de gros sacrifices financiers pour pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Et forcément, pour réduire la masse salariale et avoir des entrées de cash, la solution la plus simple et efficace reste la vente d’actifs, et donc surtout de joueurs. Il y a déjà bon nombre de joueurs considérés comme transférables.

Parmi eux, Ansu Fati. Un temps considéré comme l’avenir du club - à tel point qu’il avait récupéré le numéro 10 de Lionel Messi - l’ailier n’a jamais vraiment confirmé tous les espoirs placés en lui, pas aidé par les pépins physiques. Il pourrait ainsi être l’une des victimes de la relation entre Joan Laporta et son agent Jorge Mendes, chargé de vendre des joueurs pour rapporter de l’argent au Barça. Fati était ainsi annoncé avec insistance du côté de Wolverhampton, une destination qui ne le séduit pas forcément.

Fati mérite de rester pour les médias

Mais ces dernières semaines, l’Espagnol a commencé à afficher un meilleur visage. Il a par exemple inscrit 3 buts sur les 2 dernières sorties de son équipe. Et ça ne passe pas inaperçu dans les médias catalans. Deuxième meilleur buteur du club en championnat - à égalité avec Raphinha qui a joué beaucoup plus (7 buts) - Fati est en train de montrer qu’il peut avoir une place l’an prochain. « Il demande à rester au Barça avec des buts », explique ainsi Sport.

« Que doit faire Fati de plus ? Il a répété, jusqu’à s’en agacer, qu’il ne veut pas partir », peut-on lire dans Mundo Deportivo, où on ne comprend pas pourquoi des joueurs pas spécialement plus performants comme Raphinha ou Ferran Torres ont eu bien plus d’opportunités. Reste à voir si ces dernières bonnes prestations de l’Espagnol feront changer d’avis Joan Laporta et compagnie…