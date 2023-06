Le FC Barcelone en a marre d’Ansu Fati et de Ferran Torres

La suite après cette publicité

Les Blaugranas ont réussi l’un des gros coups de ce mercato estival en s’offrant Ilkay Gündogan, le précieux milieu de terrain en fin de contrat avec Manchester City. Et ce n’est pas tout pour les recrues, puisque la presse catalane est unanime et l’arrivée de la pépite brésilienne Vitor Roque serait également bouclée. Dans l’attente d’Iñigo Martínez, le défenseur central de l’Athletic. Mais, concernant les départs, les semaines passent et rien n’avancent du côté des départs au FC Barcelone.

Joan Laporta, désireux d’enrôler un nouveau latéral droit, va devoir vendre une bonne partie de son effectif pour garantir l’inscription de toutes ses recrues en Liga. Le Barça souhaite économiser 80 millions d’euros sur la masse salariale de l’équipe, à hauteur de 530 millions d’euros actuellement. Pour l’instant, une liste d’indésirables a été fixée, mais rien n’avance et les joueurs préfèrent rester en Catalogne pour honorer leur contrat.

Le Barça est déçu

Une situation qui agace sérieusement le club blaugrana. Selon les informations d’AS, Ferran Torres, principal candidat à un départ et joueur avec une belle cote sur le marché, n’a aucune intention d’écouter les offres. De même pour Ansu Fati, qui était pourtant courtisé en Premier League. Le Champion d’Espagne serait très déçu par l’attitude de ses deux joueurs qui sont toujours déterminés à rester, alors que Xavi Hernandez ne compte pas leur garantir du temps de jeu.

Face à cela, le Barça attend d’autres départs. Clément Lenglet, Samuel Umtiti ou Sergino Dest devraient trouver preneur, mais leur départ ne serait pas un grand moyen de gonfler les caisses du club. Seul Franck Kessié aurait été favorable à partir pour soulager le club, étant donné que le milieu de terrain ivoirien dispose encore d’une belle cote en Serie A. Mais pour l’instant, Barcelone doit vendre avant de continuer son mercato.