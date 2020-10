Manchester United pose ses conditions pour recruter Jules Koundé dès cet hiver

Jules Koundé est finalement resté au FC Séville cette saison ; du moins jusqu'en janvier et l'ouverture du prochain mercato. Courtisé par Manchester City, qui avait proposé 60 M€ et s'était mis d'accord avec le défenseur central comme révélé par nos soins, le joueur a finalement vu les avances anglaises être repoussées par les Andalous. Le dernier vainqueur de la Ligue Europa compte sur l'international Espoirs pour cette saison où la Liga semble plus ouverte que jamais, en plus de disputer la Ligue des Champions.

Il est revenu hier soir au micro de Canal Plus sur cet épisode et n'a pas semblé plus frustré que cela. «Ça fait partie de ma progression et je fais tout ce qu’il faut pour que ça vienne. J’étais content évidemment. Ça aurait été une bonne opportunité mais je suis à Séville et je suis très content là-bas.» Recruté contre 25 M€ à Bordeaux à l'été 2019, le joueur verra probablement les meilleurs clubs européens revenir à la charge dans le futur. Cela pourrait même intervenir dès janvier.

MU a encore des problèmes défensifs

D'après les informations d'ESPN publiées ce mardi, Jules Koundé est désormais dans le viseur de Manchester United qui se laisserait bien tenter par un transfert cet hiver. D'après le média, Ole Gunnar Solkjaer cherchera à renforcer son arrière garde avec le jeune Français, si jamais les problèmes défensifs de son équipe persistent durant cette première partie de saison. Les Red Devils connaissent un début de saison compliqué en championnat avec deux défaites en trois matches et surtout 11 buts (!) encaissés depuis la cinglante défaite contre Tottenham 6-1.

Autrement dit, Manchester United, qui cherchait déjà cet été un défenseur central fiable capable d'évoluer aux côtés d'Harry Maguire, va probablement repartir en quête. Titulaire lors des deux premiers matchs de Premier League, Victor Lindelöf ne donne pas satisfaction à son entraîneur qui l'a mis sur le banc face aux Spurs au profit d'un Eric Bailly, qui en plus s'est légèrement blessé avec la Côte d'Ivoire même s'il devrait pouvoir tenir sa place contre Newcastle le week-end prochain. Tandis que Phil Jones et Marco Rojo sont définitivement hors-jeu, Koundé pourrait apporter un peu de stabilité mais il coûterait au bas mot 60 M€. Le nom de Pau Torres (Villarreal) est aussi évoqué.