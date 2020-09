Jules Koundé a trouvé un accord avec Manchester City

Ces dernières heures, la presse espagnole a fait état de l'intérêt pour le moins prononcé de Manchester City pour Jules Koundé, le défenseur tricolore du Séville FC. Après avoir échoué dans les dossiers Kalidou Koulibaly (Naples) et José Maria Gimenez (Atlético de Madrid), les Citizens se sont finalement rabattus sur le défenseur sévillan, auteur d'une excellente saison, sa première en Andalousie et en Liga.

La suite après cette publicité

Il faut dire qu'aux côtés de Diego Carlos, il a apporté énormément de solidité à la défense du Séville FC, étant l'un des principaux artisans de la bonne saison de l'équipe de Julen Lopetegui en Liga puis lors du sacre en Europa League. Mais l'ancien sélectionneur espagnol risque de bientôt devoir lui faire ses adieux. Selon nos informations, un accord a même été trouvé entre l'ancien Bordelais de 21 ans et l'écurie mancunienne autour d'un contrat de cinq ans.

Séville veut en tirer 70 millions d'euros

De son côté, la direction sévillane demanderait 70 millions d'euros pour le joueur récemment sélectionné par Sylvain Ripoll avec les Espoirs, dont la clause libératoire s'élève à 90 millions d'euros. Pour l'instant, les Citizens ont proposé 60 millions d'euros, mais nous sommes en mesure de vous affirmer que l'opération devrait aboutir et que le joueur qui avait coûté 25 millions d'euros aux Sévillans il y a un peu plus d'un an devrait bien revêtir la tunique des Skyblues dans les prochaines semaines.

Une recrue de poids pour Pep Guardiola, qui réclamait depuis des mois l'arrivée d'un défenseur à sa direction, alors qu'Eric Garcia a de grandes chances de revenir à Barcelone lors de ce mercato estival particulier. Très à l'aise balle au pied, sûr dans le jeu aérien et bon dans les duels, Jules Koundé va donc poursuivre sa progression météorique au sein d'un club qui souhaite récupérer le trône en Angleterre et enfin aller au bout en Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour l'Equipe de France également...