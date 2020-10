Mercato : Jules Koundé sort du silence

Jules Koundé (21 ans) a animé la fin de ce mercato estival. Alors qu'il n'y avait pas grand-chose à dire à son sujet jusqu'à la fin du mois de septembre et qu'il se dirigeait vers un second exercice avec le FC Séville, le jeune défenseur central français est entré dans le viseur de Manchester City. Le club anglais cherchait par tous les moyens à combler un manque à ce poste, où il est en difficultés depuis plusieurs saisons maintenant.

Les noms se sont succédé, comme celui de Kalidou Koulibaly, et c'est finalement Ruben Dias qui a posé ses valises chez les Citizens. Les dirigeants anglais ont encore sorti le chéquier pour l'attirer puisqu'ils ont déboursé 68 M€. Peu de temps avant, ils avaient proposé 60 M€ aux Andalous pour récupérer Koundé. Le joueur s'était quant à lui mis d'accord assez rapidement avec le vice-champion d'Angleterre, comme nous avons pu vous affirmer.

Koundé est content de rester à Séville

Mais malgré cette opportunité de faire une très belle plus-value (Koundé a été acheté à l'été 2019 à Bordeaux pour 25 M€), le dernier vainqueur de la Ligue Europa a refusé, préférant conserver le joueur une saison de plus dans son effectif et concurrencer les gros bras de Liga, en plus de disputer la Ligue des Champions. Discret jusque-là, l'international Espoirs, qui a marqué l'unique but des Bleuets ce soir, a commenté son actualité à Canal Plus.

Même s'il a semblé assez proche de Manchester City, il n'a pas semblé frustré. «Ça fait partie de ma progression et je fais tout ce qu’il faut pour que ça vienne. J’étais content évidemment. Ça aurait été une bonne opportunité mais je suis à Séville et je suis très content là-bas», explique-t-il visiblement paré à repartir au combat en Andalousie. Et qu'il ne s'inquiète pas, les grands clubs devraient rapidement revenir vers lui en cas d'une nouvelle bonne saison de sa part.