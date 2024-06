Espagne : déjà un immense record pour Lamine Yamal

Ce samedi, l’Espagne fera son entrée en lice pour l’Euro 2024. Dès son premier match, la Roja devra faire face à un sérieux adversaire puisqu’elle affrontera d’entrée la Croatie de Luka Modric (18 heures). Un premier choc pour cette première journée du Championnat d’Europe et Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a décidé d’aligner du lourd pour s’imposer contre les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde 2022.

En attaque, Álvaro Morata et Nico Williams seront épaulés par Lamine Yamal. Un record de précocité pour l’attaquant du FC Barcelone qui, à 16 ans et 338 jours seulement, devient le plus jeune joueur de l’histoire à disputer une phase finale d’Euro. Il pourrait entrer encore plus dans l’histoire s’il parvenait à marquer et l’emporter pour ce choc du groupe B. Réponse à 18 heures, au Stade Olympique de Berlin. Lamine Yamal dépasse ainsi Kacper Kozłowski (Pologne) et Jude Bellingham (Angleterre).