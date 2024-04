PSG-OL : la réaction de Luis Enrique après la folle semaine parisienne

Après la rencontre parfaitement menée par le PSG contre l’OL au Parc des Princes (4-1), Luis Enrique s’est arrêté au micro pour revenir sur la semaine parfaite de ses troupes après la qualification historique en renversant face au Barça : «On a démarré à un très haut niveau, on a réussi à conserver la balle en se créant des occasions. Je suis très content du résultat, du match et de la semaine. Parfois il y a une connexion et après le match à Barcelone, nous ne savons pas comment ça allait se passer. L’équipe a été présente et précise, je suis très confiant et très heureux», a-t-il déclaré au Prime Video.

«Quand vous êtes professionnel, vous devez vous battre à chaque match en essayant de donner de la confiance nécessaire à vos joueurs pour réussir à gagner tous les matchs, c’est toujours la même chose, il n’y a rien de spécial. Des secrets ? Le travail, la course, le combat pour l’équipe, le club, les supporters… C’est comme ça», a conclu l’entraîneur espagnol quand on lui a mentionné possible triplé comme il l’avait déjà fait avec son FC Barcelone en 2015.