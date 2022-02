Jürgen Klopp fracasse Vladimir Poutine

Après la victoire aux tirs au but de son équipe face à Chelsea en finale de la Carabao Cup, le coach de Liverpool Jürgen Klopp s’est exprimé sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Au micro du média suédois Viaplay Fotball, le coach des Reds a ciblé ouvertement Vladimir Poutine et a été très critique vis-à-vis du dirigeant russe.

« Tout cela dépasse ma compréhension. J'ai 54 ans, presque 55, et je ne comprends pas comment un adulte peut mettre le monde entier dans une telle situation, en particulier les Ukrainiens. Je connais tellement d'Ukrainiens et de Russes également. Il ne s'agit évidemment pas du peuple, c'est la guerre d'un très mauvais homme. Nous devons faire preuve de solidarité, comme c'est toujours le cas dans les périodes sombres. Il semble que nous ne puissions pas l'arrêter, mais au moins nous pouvons lui causer plus de problèmes qu'il ne l'aurait imaginé. Peut-être que cela aide les Ukrainiens », a déclaré Klopp juste après la remise du trophée à son équipe.