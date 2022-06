Valence : Peter Lim optimiste pour Leonardo

À peine limogé de son poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo est en passe de rebondir. La semaine dernière, la presse espagnole indiquait en effet que le Brésilien était ardemment courtisé par Peter Lim, le boss de Valence.

Hier soir, Super Deporte a fait savoir que cette semaine allait être décisive pour l’intronisation du nouveau directeur sportif. Et il y a de fortes chances pour que Leonardo soit l’heureux élu. Dans ses colonnes, AS indique que Lim serait très optimiste et attendrait un « oui » de la part de l’ancien milieu de terrain.