Un club veut déjà récupérer Leonardo

Leonardo est parti par la petite porte, voire même par un trou de souris. Le 21 mai dernier, pendant que le Paris Saint-Germain fêtait son dixième titre de champion de France après la victoire 5 à 0 face au FC Metz au Parc des Princes, le Brésilien, lui, apprenait en coulisses qu'il était mis à la porte du club de la capitale. Trois ans après son retour, le directeur sportif, qui avait déjà occupé ce poste entre 2011 et 2013, a été le premier fusible à sauter après une saison particulièrement décevante. Outre les résultats sportifs, ses choix en matière de mercato, ses relations avec certains membres du PSG ou encore sa gestion du dossier Mbappé, n'ont pas été appréciés.

Pour toutes ces raisons, Leonardo a été remercié en privé. En revanche, le club français n'a pas officialisé la nouvelle en public. Et il ne devrait pas le faire. Hier soir, nos confrères de RMC Sport ont indiqué que l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi ne publiera pas de communiqué de presse pour annoncer la fin de sa collaboration avec le Brésilien. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties pour que son départ ne fasse pas l'objet d'une annonce publique. Le PSG, qui devrait rapidement officialiser la venue de Luis Campos, a donc bel et bien tourné la page Leonardo.

Peter Lim veut frapper un grand coup en signant Leonardo

De son côté, l'ancien international auriverde se fait plutôt discret depuis la fin de son aventure parisienne. Mais ce vendredi, voilà qu'il fait reparler de lui. En quête d'un directeur sportif, le FC Valence a coché le nom de Leonardo selon Marca. La publication espagnole explique que Peter Lim souhaite recruter une figure emblématique mais également très qualifiée pour occuper le rôle de directeur sportif au sein du club ché. Et Leo coche toutes les cases. Disposant d'un gros carnet d'adresses, il a une solide expérience, lui qui est passé par l'AC Milan et le Paris Saint-Germain.

Mais chez les Rossoneri comme chez les Parisiens, son image a été écornée après son départ. Pour cette raison, Marca explique qu'il n'a pas beaucoup d'options et qu'il sera difficile pour lui de rebondir en Italie et en France où les portes sont fermées. Valence peut donc y croire. Peter Lim le veut et compte sur Jorge Mendes, qui a souvent échangé avec lui, pour l'aider à le faire venir. L'homme d'affaires singapourien est persuadé que Leonardo est la personne qu'il faut puisqu'il sera neutre dans sa gestion au sein d'un club qui a connu beaucoup de soucis. Ancien de la maison, puisqu'il a porté les couleurs de Valence entre 91 et 93, Brésilien connaît également le nouveau coach Gennaro Gattuso, qu'il a croisé à Milan. La balle est dans le camp de Leonardo !