Le PSG n'annoncera pas le départ de Leonardo

Depuis le 21 mai dernier, Leonardo n'est, officieusement, plus le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Revenu en 2019 après un premier passage entre 2011 et 2013, l'ancien milieu de terrain a notamment payé ses décisions, les mauvais résultats du club en Ligue des Champions et ses relations fraîches avec certains membres de l'effectif. Et selon les dernières informations de RMC Sport, le Brésilien va quitter la capitale française par la plus petite des portes...

La suite après cette publicité

Ainsi, la direction ne devrait que confirmer, officiellement, l'arrivée de Luis Campos, son successeur au poste de conseiller sportif. Un accord a, en effet, été trouvé pour que le départ de Leonardo se fasse en «privé». Comme lors de son premier passage en tant que directeur sportif, l'ancien dirigeant milanais ne sera resté que deux ans au sein du club parisien.