PSG : Leonardo démis de ses fonctions

Une soirée pas comme les autres. En plus de la prolongation de Kylian Mbappé officialisée avant la victoire face au FC Metz (5-0), le PSG va démettre officiellement dans les jours à venir Leonardo. Le directeur sportif a appris la nouvelle ce soir, d'après les informations de Amazon, confirmé ensuite par de nombreux médias.

Absent des festivités ce soir au Parc des Princes, le Brésilien n'a plus que quelques jours pour faire ses affaires. Revenu en 2019 après un premier passage entre 2011 et 2013, l'ancien milieu de terrain paye ses décisions, les mauvais résultats du club en Ligue des Champions, ses relations fraîches avec certains membres de l'effectif. Comme nous avons pu le préciser un peu plus tôt, Luis Campos est pressenti pour lui succéder. Leonardo ne devrait pas être la seule personne au club à quitter l'organigramme du club, alors que Nasser Al-Khelaïfi est lui bien en place.