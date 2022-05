Ça chauffe pour Luis Campos au PSG !

La suite après cette publicité

S'il y a un homme qui est en danger depuis l'élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid, c'est bien Leonardo. Il faut dire que le directeur sportif brésilien, qui a été pour beaucoup l'un des principaux responsables du nouveau fiasco parisien en Ligue des Champions, a la tête du coupable idéal. De nombreux dysfonctionnements présents au sein du club depuis plusieurs mois lui sont directement attribués.

Entre la mauvaise gestion des entraîneurs et l'éviction notamment de Thomas Tuchel, l'incapacité du technicien brésilien à réussir un dégraissage efficace, à conserver les meilleurs jeunes du club et aussi Thiago Silva, à prolonger des joueurs dont le club n'a pas besoin (Draxler, Kurzawa entre autres) et enfin à réussir le recrutement d'une sentinelle, les griefs contre le brésilien sont nombreux.

Luis Campos en pole pour remplacer Leonardo

Un constat qu'a bien évidemment fait Kylian Mbappé à l'heure de prolonger au PSG. Si l'attaquant parisien n'avait rien contre Leonardo et que ces derniers mois, leur relation s'était améliorée, quelque chose s'était cassé entre les deux. Durant son mandat, le patron du domaine sportif a tenté de vendre Kylian Mbappé alors que ce dernier avait émis le souhait de prolonger. Un épisode qui aura dégradé leur relation.

Comme évoqué dans nos colonnes en février, le directeur sportif brésilien était sur la sellette. Désormais, son avenir est scellé et son départ imminent. Pour le remplacer, les décideurs parisiens avaient dressé une liste de plusieurs noms (Paratici, Berta etc). Mais un nom se dégage aussi bien du côté du PSG que de Kylian Mbappé, celui de Luis Campos comme nous vous le révélions cet après-midi.

Campos très apprécié par l'entourage de Kylian Mbappé

L'ancien homme fort du mercato de Monaco et du LOSC est très apprécié par l'entourage de Mbappé, qui est à leurs yeux le maillon fort qui manque au PSG pour aider le club à enfin gagner la Ligue des Champions. Antero Henrique, qui a proposé Ruben Amorim, son beau-frère et coach du Sporting Portugal, est toujours impliqué dans le club. Il a d'ailleurs aidé les dirigeants qataris à finaliser la prolongation de Kylian Mbappé, et est lui aussi ouvert à l'idée voir Luis Campos renforcer le PSG.

En interne à Paris, Luis Campos, qui est également pisté par le Real Madrid depuis quelques semaines, a déjà beaucoup de partisans. Ces dernières heures, le dossier était considéré comme en très bonne voie. Reste que le voir arriver au PSG après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé sera forcément bien vu du côté des supporters parisiens. Quoiqu'il arrive, la piste Campos est chaude et bien réelle.