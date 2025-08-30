Saint-Etienne et l’AJA foncent sur Enzo Bardeli

Ce vendredi encore, Enzo Bardeli a illuminé le jeu de Dunkerque en marquant et en délivrant une passe décisive lors de la rencontre entre Dunkerque et Troyes. Avec déjà 2 buts et 2 passes décisives en 4 matches, l’ancien Lillois a montré qu’il avait plus que le niveau de la Ligue 2, lui qui avait déjà été 12 fois décisif la saison dernière (7 buts et 5 passes décisives) avec l’USLD.

Comme nous vous le révélions la semaine dernière, ça se bouscule au portillon pour tenter d’arracher sa signature dans les dernières encablures du mercato. Si l’étranger apprécie le joueur, deux clubs français sont très intéressés à l’idée de s’offrir les talents du milieu dunkerquois de 24 ans. Selon nos informations, l’AS Saint-Etienne a augmenté son intérêt auprès du club nordiste ces dernières heures sans pour autant avoir encore formulé une offre concrète. De son côté, l’AJ Auxerre a fait une entrée remarquée dans le dossier ces dernières heures et semble vraiment déterminé à le recruter. France ou étranger ? Réponse dans les prochaines heures, mais le destin d’Enzo Bardeli semble se diriger de plus en plus loin de Dunkerque.