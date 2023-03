France - Pays-Bas : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Une nouvelle campagne débute pour l’équipe de France avec les éliminatoires pour l’Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. Engagés dans la poule B (avec Gibraltar, la Grèce et l’Irlande), les Bleus commencent par un choc face aux Pays-Bas au Stade de France (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 20h45). Ces deux nations retrouvent les terrains quelques mois après la Coupe du monde au Qatar où les deux équipes avait été défaites par l’Argentine, en quarts pour les Néerlandais (2-2, 3-4 t.a.b.) et en finale pour les Français (3-3, 2-4 t.a.b.).

Pour cette affiche, Didier Deschamps opte pour un 4-3-3 et lance Kolo Muani en attaque avec le nouveau capitaine des Bleus Mbappé et Coman. Au milieu, Griezmann retrouve sa position de la Coupe du monde avec Tchouaméni et Rabiot. Derrière, Maignan garde la cage et la charnière Konaté et Upamecano est accompagnée par Koundé et Theo Hernandez. Côté Pays-Bas, Ronald Koeman doit composer avec cinq forfaits suite à un virus dont ceux de De Ligt et Gakpo. Van Dijk est présent en défense avec Aké, Geertruida et Timber. De Roon, Taylor et Wijnaldum forment le milieu alors que devant l’ancien lyonnais Depay est aligné avec Simons (ex-PSG) et Berghuis.

Les compositions officielles :

France : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Coman, Kolo Muani, Mbappé.

Pays-Bas : Cillessen – Geertruida, Timber, Van Dijk, Aké – Taylor, De Roon, Wijnaldum – Berghuis, Depay, Simons.