Barça : Nelson Semedo tout proche de Wolverhampton

C'est peut-être le joueur le plus bankable parmi les indésirables du FC Barcelone. Et on dirait bien que les Catalans lui ont trouvé un point de chute. Nelson Semedo devrait ainsi rapidement s'engager avec Wolverhampton selon les informations de Sky Italia.

Le FC Barcelone serait ainsi prêt à accepter l'offre envoyée par le club anglais samedi soir. On évoquait un montant environnant les 40 millions d'euros. L'opération devrait vite se boucler, toujours selon ce même média. De quoi remplir les caisses du club catalan, qui a besoin de liquidités pour passer à l'attaque dans les dossiers Dest, Eric Garcia ou Memphis Depay.