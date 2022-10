OL : Laurent Blanc donne des indices sur son système

La suite après cette publicité

Intronisé nouveau manager de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a été présenté devant la presse lundi, avec déjà des premières idées en tête. Au micro d'OLPLAY, il a évoqué ses premiers choix avant la rencontre contre le Stade Rennais, le 16 octobre prochain et a assuré qu'il voulait donner plus de place aux joueurs expérimentés.

«Je considère l'effectif à ma disposition. Un jeune joueur reste un jeune joueur, entre 17 et 20 ans. C'est bien de leur donner du temps de jeu, mais dans cette période particulière, il me semble que c'est plus judicieux de ne pas les aligner, d'entrer. C'est mon opinion, a-t-il expliqué, avant d'évoquer le cas de Thiago Mendes. Il est milieu de formation, en terme de défenseurs centraux, on en a cinq, sans le compter. En revanche, on a quatre droitiers et qu'un gaucher, il faut faire avec.»