Nouveau rebondissement dans le dossier Eddie Nketiah

L’été mouvementé d’Eddie Nketiah continue. Un temps attendu à l’Olympique de Marseille, il n’a finalement pas rejoint le club phocéen suite aux demandes financières élevées d’Arsenal. Plus récemment, c’est Nottingham Forest qui a montré un intérêt pour l’avant-centre de 25 ans. Mais comme l’a indiqué The Athletic, le transfert ne se fera pas. Si les deux clubs de Premier League ont trouvé un terrain d’entente pour un transfert de 35,3 millions d’euros, Forest n’a pas trouvé d’accord avec Nketiah.

Néanmoins, ce refus n’a pas changé les plans du joueur et du club. Son départ d’Arsenal est toujours prévu. Par ailleurs, The Athletic rapporte que Crystal Palace envisage de passer à l’action pour l’international anglais (1 sélection). Les dirigeants des Eagles s’étaient déjà entretenus avec les Gunners au début de l’été, pour Nketiah. Reste à voir si le joueur est enclin à rejoindre l’équipe d’Oliver Glasner, qui dispose déjà de Jean-Philippe Mateta et d’Odsonne Édouard à son poste.