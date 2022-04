Le PSG réédite son premier maillot de 1970

Après deux maillots des années 1990 il y a quelques mois, le PSG a réédité sa tunique de la saison 1970, la première de l'histoire du club de la capitale.

À défaut de satisfaire ses supporters sur le terrain en cette fin de saison morose, et ce malgré le 10ème titre de champion de France obtenu par Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr et toute la bande, le Paris Saint-Germain tente de se racheter en dehors.

Un rouge historique

Les Rouge et Bleu ont réédité le premier maillot de leur histoire, datant de 1970, année de la création du Paris SG. Jean Djorkaeff était le capitaine d'un effectif qui comptait notamment Michel Prost ou encore Bernard Guignedoux dans ses rangs.

Au bon souvenir des premiers supporters du club de la capitale, c'est bel et bien le rouge qui est majoritaire sur cette tunique historique. Le bleu et le blanc ne sont présents qu'au niveau des manches, de chaque côté, et du col, ainsi que dans le logo de l'époque, bien différent de l'actuel.

Si la patte de l'époque a évidemment été conservée, le design a été retravaillé et modernisé pour se rapprocher des exigences de l'époque. Le look est donc en conséquence légèrement différent, alors qu'il ne s'agit pas forcément du maillot le plus apprécié, d'un point de vue purement visuel, par les nostalgiques franciliens.

Le retour de la gamme HERITAGE

Cette réédition s'inscrit dans la gamme HERITAGE lancée en janvier dernier par l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi, avec la sortie des maillots "Commodore" du début des années 1990 réédités. Comme ces derniers, le maillot 1970 sera vendu au prix unique de 50 euros, et est d'ores et déjà disponible sur le site des pensionnaires du Parc des Princes.

« Régulièrement, le Paris Saint-Germain revisitera ainsi la légende du club, un retour dans le temps teinté d’instant et de plaisir pour se replonger dans les souvenirs et les partager avec la nouvelle génération [...] », avait à l'époque précisé le PSG dans son communiqué. Parole tenue.

