OM : Dimitri Payet bluffé par la méthode Sampaoli

Depuis son arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli essaye petit à petit d’imposer son style à ses joueurs. Le technicien argentin, connu pour son exigence et son travail, entame une mini-révolution à l’OM dans un groupe qui n’avait plus l’habitude d’autant travailler. C’est ce qu’à confirmé Dimitri Payet (34 ans) après la victoire de son équipe face à Dijon.

« La seule chose qu’on n'a pas travaillée, c’est le sommeil a-t-il ironisé. On se réveille tôt, on se couche tard, mais on sait qu’on en a besoin. On a beaucoup de choses à rectifier, à travailler. Et quand ça paye comme ce soir, c’est tout bénéf. L’objectif, c’est bien évidemment d’accrocher une coupe d’Europe. Donc voilà, le sprint est lancé. On a eu deux semaines où on a beaucoup travaillé. Et je pense qu’on a l’un de nos matchs référence, entre guillemets, depuis l’arrivée du nouveau coach. Que ce soit dans les intentions ou dans l’utilisation du ballon. Dans l’organisation aussi. On a vraiment des postes assez spécifiques. On essaye de jouer comme ça. Ça a plutôt bien marché. »