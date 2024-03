Ilyes Bennane, un très jeune talent de Genk qui divise la Belgique

C’est un cas qui illustre sans doute à merveille la précocité folle des joueurs et peut-être aussi les dérives au sein des fédérations, notamment pour les catégories de jeunes. Ilyes Bennane, ce nom ne vous dit sûrement rien et pourtant du haut de ses 13 ans, il déchaîne les passions en Belgique. Considéré comme le plus gros talent du football belge, il a été surclassé plusieurs fois en club et même en sélection puisqu’en février il avait joué avec la Belgique U15 (génération 2009 alors qu’il est né en 2011. Un événement puisqu’à 13 ans et 1 mois, il était devenu le plus jeune joueur de l’histoire sélectionné en équipe nationale belge dans cette catégorie, bien loin devant un certain Romelu Lukaku qui détenait ce record. Signe de sa précocité folle et de son grand talent. Son histoire aurait pu s’arrêter ici. Mais depuis cette convocation, sa toute jeune carrière a pris un sacré tournant.

La suite après cette publicité

Un changement de sélection qui fait parler

S’il a débuté avec la Belgique, Ilyes Bennane, d’origine marocaine, a finalement décidé de représenter… les Lions de l’Atlas qu’il a rejoint lors de cette trêve. Une décision qui n’est pas du tout passée au sein des instances du football belge. Ces derniers n’ont pas apprécié la décision du joueur et ont aussi pointé du doigt la FRMF qui a donné une place de choix au joueur en U15, numéro 10 au dos pour le convaincre. Et Ilyes Bennane a bien répondu sur le terrain avec deux buts lors de ses deux premières capes avec les U15 du Maroc face à la Zambie. De quoi savourer des moments sur les pelouses puisqu’il va prochainement quitter Genk après des divergences inédites entre sa famille et le club belge.

À lire

Chelsea : les supporters réclament le retour de Romelu Lukaku

La formation belge qui souhaitait vivement conserver son joueur a finalement annoncé qu’il quitterait le club à l’issue de la saison. « C’est un choix pris pour protéger nos valeurs. On a mis beaucoup d’énergie pour le développement et la gestion d’Ilyes. C’est un garçon avec des qualités exceptionnelles, mais là, ça ne marchait plus. Sa famille a ses propres idées et il valait mieux se séparer », lâchait Koen Daerden directeur technique de l’académie à La Dernière Heure il y a quelques jours après les premières rumeurs sur son départ. Dans un premier temps, la presse marocaine expliquait que Genk avait décidé de s’en séparer après son choix de jouer pour le Maroc. Mais la réalité est bien différente.

La suite après cette publicité

Un départ de Genk cet été

Les déclarations du club belge ont poussé la famille du joueur à sortir du silence et à clarifier la situation. Dans la presse belge, le père du joueur a donné les raisons de ce départ. « Ilyès est très doué, mais il a le physique d’un enfant de son âge. Quand il est arrivé à 9 ans à Genk, son double surclassement ne posait pas de problème. Mais là, en jouant avec les U15, il commençait à affronter des gars très puissants, parfois comme des adultes. Ça devenait dangereux pour la santé d’Ilyes et j’ai demandé à Genk qu’on le descende, de la génération 2009 à la génération 2010. Mais le club ne voulait pas, parce que sa génération 2010 n’est pas assez performante par rapport au talent d’Ilyes (NdlR : né en 2011). On a alors commencé à écouter le projet d’autres équipes. »

Pour préserver sa santé, la famille du joueur a donc décidé de s’opposer à un surclassement trop rapide. Une pratique pourtant très courante dans les centres de formation lorsqu’un joueur performe. Et puisqu’il n’a pas encore 16 ans, impossible pour lui d’être transféré dans un club étranger. Avant cette histoire, le Real Madrid, l’Ajax Amsterdam et le LOSC s’étaient intéressés au joueur selon la presse belge. Mais depuis cette affaire et avec la réglementation FIFA, le joueur se rapproche d’un autre club belge. Il devrait dans les prochaines semaines s’engager soit avec Anderlecht soit avec le Club Bruges. Réponse très bientôt pour un joueur qui continue de diviser le football belge…