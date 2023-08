PSG : un journaliste espagnol dézingue Kylian Mbappé

Si le climat entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain semble s’être réchauffé au cours des derniers jours, la tournure des événements ne plaît pas forcément à tout le monde. Du côté de Madrid, où nombreux sont ceux à espérer l’arrivée du Bondynois, les récents rapprochements entre le joueur et la direction francilienne ne passent pas inaperçus. Si nous vous révélions que le meilleur buteur de l’histoire du club serait désormais ouvert à une prolongation, Tomas Roncero, journaliste pour le quotidien AS, n’a pas pu cacher sa colère.

«Mbappé est un très grand joueur, il n’y a rien à dire là-dessus. Mais je pense qu’il ne sera jamais madridista. Il place ses intérêts avant tout, il ne mettra jamais ceux d’un club en avant. Et ça, ce n’est pas possible au Real Madrid. Il sera sans doute un joueur du Real, et tant mieux, mais il ne se sentira pas madridista», a ainsi avoué l’intéressé sur le plateau d’El Chiringuito. La tension autour de ce feuilleton reste bien palpable…