Serie A : un Giroud de gala donne la victoire à Milan

Suite de la première journée de Serie A. Si le Torino et Cagliari ne nous ont pas régalés en termes de buts (0-0), l’AC Milan a fait le show face à Bologne. Il n’a fallu que onze minutes à Olivier Giroud pour ouvrir le score et son compteur but de la saison.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Milan 3 1 2 1 0 0 2 0 16 Bologne 0 1 -2 0 0 1 0 2

Dix minutes plus tard, le champion du monde 2018 a encore été décisif en délivrant une passe décisive à la recrue américaine Christian Pulisic. 2-0 après 21 minutes de jeu, le match était plié, car le score ne bougera plus de la rencontre. Grâce à ce succès, les Rossoneri grimpent à la cinquième place, tandis que les hommes de Thiago Motta pointent au dix-huitième rang.