Montpellier : le gros coup de gueule de Maxime Estève après la défaite à Strasbourg

Quelques instants après la défaite subie sur la pelouse de Strasbourg (0-2), synonyme de 14e revers cette saison pour le Montpellier HSC (à un point de la zone rouge) depuis le début de la saison, le défenseur central français Maxime Estève a poussé un gros coup de gueule en interview d’après-match au micro d’Amazon Prime. Pour rappel, le MHSC a eu près d’une heure en supériorité numérique avant de concéder le but du break pour le doublé de Habib Diallo en première période.

« Il n’y a rien qui a fonctionné. On a été zéro, ça fait quelque temps qu’on est zéro ! On aurait pu jouer six heures et demie qu’on n’aurait pas mis un but. À un moment donné, il faut se sortir les doigts du c"l. Moi, ça me casse les c"uilles qu’on soit dans la difficulté comme ça tous les week-ends. La remise en question est faite depuis un an et demi, il n’y a rien qui se passe, on a que ce qu’on mérite », a déclaré le joueur de 20 ans. Le message est passé.

