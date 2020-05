Première recrue estivale pour l'AS Saint-Etienne !

L'AS Saint-Étienne obtient un renfort pour la saison prochaine. Le club du Forez a annoncé ce jeudi via un communiqué la signature de Jean-Philippe Krasso (22 ans). L'attaquant, libre de tout contrat au 30 juin, s'est engagé avec les Verts jusqu'en 2023. Il s'est distingué cette saison avec le SAS Épinal (National 2) en Coupe de France. Le Franco-Ivoirien a inscrit huit buts dans cette édition 2019/2020, dont un contre l'ASSE en quart de finale.

« Je suis très heureux et également extrêmement fier de signer dans un club de la dimension de l'AS Saint-Étienne. C'est une nouvelle étape dans ma carrière et elle représente une chance extraordinaire de réussir au plus haut niveau. J'ai hâte de débuter, de me fondre dans le collectif et de m'intégrer le plus rapidement possible afin d'être prêt à relever ce magnifique défi », s'est-il réjoui dans le communiqué publié par son nouveau club.