Santos : le retour attendu de Neymar

La semaine passée, Neymar Jr a fait parler de lui pour sa forme physique. Mais le joueur d’Al-Hilal, qui a fêté ses 32 ans cette semaine, a mis les choses au clair, lui qui se remet actuellement d’une grave blessure. En parallèle, il profite de son temps libre pour passer des moments en famille et entre amis. Mais ce soir, il sera de retour à Santos.

En effet, TNT Sports et plusieurs médias brésiliens expliquent qu’il a été invité ce mercredi à assister à la rencontre entre son club de cœur et les Corinthians dans le cadre du 6ème tour du Campeonato Paulista à Vila Belmiro. Le retour de Ney auprès de Santos est un événement au Brésil, où on rêve de le voir enfiler à nouveau le maillot de l’écurie descendue en deuxième division.