Harry Kane peut quitter le Bayern Munich pour une somme dérisoire !

On peut le dire, l’aventure bavaroise d’Harry Kane est une franche réussite, et l’investissement réalisé par l’ogre germanique est déjà plus que payant. Sur le plan personnel du moins, puisque comme en Premier League, l’attaquant britannique empile les buts. En 50 rencontres de Bundesliga, il a déjà inscrit 55 buts, du jamais vu dans l’histoire du championnat allemand.

La suite après cette publicité

Seulement, la presse allemande vient de faire des révélations qui risquent de refroidir plus d’un fan du Bayern… Effectivement, dans le contrat paraphé par le buteur de 31 ans à l’été 2023, il y a des clauses qui lui permettraient de quitter la Bavière sous certaines conditions. Bild indique ainsi que l’Anglais a plusieurs clauses libératoires assez basses pour pouvoir revenir en Angleterre dans un avenir proche.

Kane disponible pour pas cher !

La première aurait été activable - par le joueur - dès cet hiver pour qu’elle soit valable en vue d’un départ en été. Elle aurait permis au joueur de pouvoir partir contre 80 millions d’euros seulement, mais le principal concerné n’a pas jugé bon de la rendre valable, signe qu’il n’a pas forcément l’intention de partir dans les mois à venir. Pour la saison prochaine, une clause similaire est prévue : Harry Kane sera cette fois disponible pour 65 millions d’euros à l’été 2026, un an avant le terme de son contrat, et dans le cas où l’ancien des Spurs souhaite partir bien évidemment. Un montant assez bas pour un tel joueur, même à un an de la fin de son contrat.

La suite après cette publicité

Ces clauses avaient été introduites dans le contrat au cas où le joueur ait le mal du pays, et qu’il souhaite notamment aller chercher le record de buts de Premier League, actuellement détenu par Alan Shearer avec 260 réalisations (Kane en compte 213). Pour l’instant, l’avant-centre est heureux à Munich, tant sur le terrain que dans sa vie privée, révèle la presse locale. Mais qui sait, une grosse proposition, chez lui en Angleterre notamment, pourrait changer la donne…