OL : le groupe contre Strasbourg, sans Adryelson et Diomandé

Sur quatre victoires consécutives en Championnat, l’OL s’apprête à disputer le quart de finale de la Coupe de France contre Strasbourg, ce mardi (20h45). Avant la rencontre de ce soir, Pierre Sage a dévoilé le groupe convoqué et pourra compter sur les retours de Nicolas Tagliafico et Henrique en défense.

En revanche, Adryelson, recruté cet hiver en provenance de Botafogo, n’a seulement joué trois rencontres depuis son arrivée et n’a pas été convoqué. Même chose pour Sinaly Diomandé, déjà absent à Metz et qui n’entre pas dans les plans de Pierre Sage. Saël Kumbedi et Corentin Tolisso, toujours en phase de reprise, ne sont également pas convoqués.

Le groupe de l’OL

- Gardiens : Lopes, Perri, Bengui

- Défenseurs : Tagliafico, Caleta-Car, Lovren, Henrique, Mata, O’Brien

- Milieux : Akouokou, Mangala, Caqueret, Maitland-Niles, Matic

- Attaquants : Baldé, Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Orban, Nuamah