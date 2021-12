FC Barcelone : Joan Laporta a rencontré Mino Raiola pour Erling Haaland

À Turin se tenait, ce lundi, la cérémonie du Golden Boy 2021. L'occasion pour Pedri de recevoir son trophée, décerné par Tuttosport, de meilleur joueur de moins 21 ans de l'année civile. L'occasion également pour certains d'avancer leurs pions en vue du prochain mercato estival... Et dans cette optique, Mundo Deportivo révèle que le président du Barça, Joan Laporta, a profité de ce rendez-vous pour rencontrer Mino Raiola, l’agent d’Erling Haaland. Le média catalan précise par ailleurs que les deux hommes s'apprécient et entretiennent d'excellentes relations depuis plusieurs années. Et forcément que cette complicité pourrait tout changer concernant l'avenir du prodige norvégien.

Serial buteur du Borussia Dortmund, le cyborg de 21 ans a quant à lui déjà inscrit 11 buts en 9 matches de Bundesliga cette saison. Depuis qu’il a rejoint les Marsupiaux durant l’hiver 2020, le Norvégien tourne tout simplement à une moyenne d’un but par match en championnat (51 réalisations en autant de rencontres). Pour le Barça, l'idée de s'armer d'une telle efficacité est donc obligatoirement tentante, d'autant plus que le natif de Leeds semble désormais destiné à plier bagage. Vendredi dernier, dans un entretien accordé à Sport 1, son agent Mino Raiola avait, en effet, dressé la liste des clubs où pourrait atterrir Erling Haaland. Une liste parmi laquelle figurait les plus grands cadors européens (Real Madrid, Manchester City) mais aussi le FC Barcelone.

Joan Laporta décisif dans le dossier Erling Haaland ?

Confirmant par ailleurs que le Norvégien avait de grandes chances de quitter les Borussen dès cet été, le célèbre agent de joueurs était donc, ce lundi, aux côtés de Joan Laporta qu'il avait déjà rencontré l'été dernier à l'occasion d'une tournée en Europe. Le média catalan précise également que le directeur du football du club du Barça Mateu Alemany, ainsi que Jordi Cruyff, qui a pris du poids dans le domaine sportif après le départ de Ramon Planes étaient également présents. D'ores et déjà éliminés de la Ligue des Champions, les Blaugranas de Xavi cherchent inexorablement à renforcer leur ligne d'attaque et nul doute qu'Haaland amènerait cette force de frappe.

Une question persiste tout de même : l'aspect financier et les moyens limités du Barça. À ce titre, le géant Norvégien disposerait d'une clause dans son contrat, activable l'été prochain, qui lui permettrait de partir en cas d'offre à 75 millions d'euros. Un montant qui ne semble malgré tout pas refroidir les ardeurs de la direction barcelonaise qui aurait ainsi fait savoir, ce lundi, à l'influent agent qu'elle aura les moyens de débourser cette somme conséquente et que le buteur du BVB restait sa priorité absolue. Reste désormais à savoir si les bonnes relations entre Mino Raiola et Joan Laporta suffiront à réaliser un tel coup...