Pedri rend hommage au Barça lors de la cérémonie du Golden Boy 2021

Ce lundi soir à Turin, Pedri (19 ans) a reçu le trophée du Golden Boy 2021, décerné par Tuttosport. Un prix récompensant, rappelons-le, le meilleur joueur de moins 21 ans de l'année civile. Invité à s'exprimer, la jeune pépite du Barça, auteur d'une saison étincelante l'année passée, a rendu un très bel hommage à son club.

«Merci pour vos mots, je suis pour Barcelone depuis que je suis enfant. Je suis fier d'être le fils d'un canari à Tegueste et j'essaie de faire de mon mieux sur le terrain. (...) Je suis dans le club de ma vie, je suis reconnaissant au président et à l'équipe de m'avoir aidé. Depuis que je suis enfant, c'est mon rêve d'être ici. (...) Oui, être à Barcelone est un rêve, la meilleure chose au monde. Je suis sûr que nous serons de retour forts sur le terrain et de retour à la gloire.»