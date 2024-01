CAN 2023 : l’Algérie prend la défense de Riyad Mahrez

L’Algérie n’a plus le droit à l’erreur lors de cette CAN 2023. Après deux nuls rageants face à l’Angola (1-1) et au Burkina Faso (2-2), la victoire est impérative pour les Fennecs s’ils veulent sortir des poules et éviter une nouvelle catastrophe industrielle. Pour ce faire, Djamel Belmadi peut s’appuyer sur un effectif gorgé de talent même si le sélectionneur algérien ne semble pas trop enclin à bousculer sa hiérarchie. De ce fait, l’ancien milieu de terrain est notamment pointé du doigt pour sa gestion de Riyad Mahrez. Invisible lors des deux dernières rencontres, et souvent ces derniers temps en sélection, le capitaine algérien est scruté de très près.

La suite après cette publicité

Et alors qu’il a envoyé un message sans équivoque à ses détracteurs après le nul face aux Burkinabés, une réponse est attendue sur le terrain. En attendant, l’ancien de Manchester City est soutenu par ses coéquipiers, comme a tenu à le souligner Houssem Aouar ce lundi en conférence de presse : «Riyad Mahrez est un joueur d’expérience, dans sa carrière, il a dû vivre des situations encore plus compliquées. On le sent confiant et nous avons toujours confiance en notre capitaine.»

À lire

CAN 2023 : quel cador va passer à la trappe ?

Belmadi ne veut pas lâcher Riyad Mahrez

Une confiance pour le leader encore présente dans le vestiaire des Guerriers du Désert donc. Et même si l’étau se resserre autour de Riyad Mahrez chez les supporters algériens, une grosse performance de ce dernier face à la Mauritanie ferait oublier ses débuts calamiteux alors qu’il a notamment promis de marquer face aux Mauritaniens. En ce sens, Djamel Belmadi ne veut pas lâcher son joueur. Et cela, il l’a bien fait comprendre en conférence de presse ce lundi en appelant à l’union sacrée autour du joueur d’Al-Ahli : «Je veux que personne n’oublie ce que Riyad est capable de faire. Oui, bien sûr, je suis d’accord, c’est un fait, les deux derniers matchs n’étaient pas ses meilleurs avec l’équipe nationale. Mais ne le tuez pas trop vite. Il y a deux mois, il était champion d’Europe.»

La suite après cette publicité

En revanche, le sélectionneur de 47 ans ne s’est pas dit fermé à l’idée de faire débuter Mahrez sur le banc pour cette rencontre cruciale : «il pourrait débuter, il pourrait entrer en jeu. Qu’importe, c’est notre capitaine, nous savons ce qu’il est capable de faire. Je sais qu’il y a beaucoup de doutes sur lui en ce moment, mais il a toujours joué comme ça. Jouer sous pression, il y est habitué. J’ai toute confiance en lui, l’équipe a toute confiance en lui.» Peu importe désormais, l’Algérie doit s’imposer ce lundi. Que cela soit avec Riyad Mahrez sur le banc ou dans le onze. Reste désormais à savoir si la confiance accordée au natif de Sarcelles relève de la méthode Coué ou résulte d’une réelle sérénité à l’égard des qualités du numéro 7 algérien. Premiers éléments de réponse ce mardi à 21h.