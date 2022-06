CdM 2022 : et si l'Italie était finalement repêchée ?

Qualifié à la Coupe du Monde et tiré au sort dans le groupe A en compagnie du Qatar, du Sénégal et des Pays-Bas, l'Équateur pourrait finalement être disqualifié de la Coupe du Monde 2022. Et pour cause, après l'international équatorien Byron Castillo a falsifié ses documents de naissance et est en réalité colombien. Un acte qui pourrait permettre au Chili, 6e du groupe de qualification sud-américain, d'être repêché. A moins que l'Italie...

«Oui, il y a une possibilité que l’Italie soit repêchée pour la Coupe du Monde Qatar 2022, une possibilité beaucoup plus concrète que tout le monde ne le pense. Il semble que l’Équateur ait utilisé un joueur non équatorien qui n’avait pas de titre à jouer. Et pour cela, il pourrait payer. On parle de possibilités, mais il y a peu de chances que cela se produise. Si c’est le cas, à ce moment-là, nous devrions penser à l’équipe nationale qui devrait le remplacer. Il y a une règle de la FIFA qui parle des repêchages et de l’équipe la plus haute du classement et c’est certainement l’Italie. Je suis pour l’Italie, mais les règles du jeu sont les suivantes, un repêchage ne serait pas injuste», a ainsi déclaré le président de Federgolf, Franco Chimenti sur dans des propos relayés par le Corriere dello Sport avant d'ajouter : «si nos dirigeants y mettent beaucoup d’efforts, cela pourrait vraiment mener à un repêchage. Je serais très heureux et tous les Italiens seraient heureux».