PSG : mais qu’arrive-t-il à Bradley Barcola ?

Il a eu sur son maillot pendant des semaines le badge du meilleur buteur de Ligue 1. Qui est désormais passé sur la tunique de Jonathan David, l’attaquant du LOSC, sans que cela n’émeuve grand-monde. A juste titre, puisque Bradley Barcola a perdu non seulement son efficacité face au but, mais également sa spontanéité dans le jeu. Celle qui l’a conduit à un poste de titulaire au PSG, qui n’a finalement pas recruté à son poste, hormis l’espoir Désiré Doué qui est en train de s’affirmer.

Barcola n’a plus marqué avec le PSG depuis le 9 novembre dernier et un doublé contre Angers. Mais c’est bien le contenu qui inquiète, avec un joueur qui semble parfois déconnecté du reste de l’équipe. Cela a encore été le cas à Monaco mercredi soir, où il était un ton en dessous du reste de l’équipe. Avec peu de différences ballon au pied, et clairement une confiance en berne. De plus, il voit la concurrence aiguiser ses armes, à l’image d’un Désiré Doué qui a enfin pris la mesure de son nouveau club.

La trêve arrive à point nommé

Il y a quelques jours, en conférence de presse, Luis Enrique évoquait la perte d’influence de Barcola dans le jeu parisien. « Un joueur peut être clé sans marquer ou faire de passe décisive. Ce qui est important, c’est que les 11 joueurs attaquent ou défendent ensemble. C’est l’objectif. Après qui gagne le prix du meilleur joueur, ce n’est pas important pour nous. Ce que je disais à Bradley et aux autres joueurs en début de saison : dans l’équipe, qui marque, ça ne nous intéresse pas du tout. » Barcola ne semble pas avoir la réponse à sa méforme, qui commence à durer.

Il reste un match avant la trêve, face au RC Lens en Coupe de France dimanche soir. Et c’est peut-être la meilleure nouvelle pour l’international français âgé de 22 ans. Couper un peu pour retrouver de la fraîcheur et du peps sur le terrain. Mais aussi compter sur le soutien de son entraîneur, qui ne le lâche pas. Il faudra observer avec attention les futurs choix de Luis Enrique, alors que Désiré Doué séduit enfin et que Gonçalo Ramos enchaîne les buts depuis son retour.