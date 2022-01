L2 : Toulouse tenu en échec par Pau, Nancy s'impose sur le fil face à Bastia

Le multiplex de la 21e journée de Ligue 2 s'est déroulée comme la tradition le veut depuis quelques saisons le samedi soir. Si six rencontres étaient prévues ce 15 janvier à 19 heures, le Quevilly-Rouen - Amiens a dû être reportée en raison de cas de Covid-19. Le duel entre Sochaux et Caen a débuté une heure plus tard, et ce, à cause d'un brouillard, obligeant les Normands à arriver plus tard à Bonal.

Le gros résultat de la soirée s'est clos au Stadium Municipal de Toulouse, où le TFC a été mis en échec par Pau (1-1). Néanmoins, c'est un match nul qui permet aux Violets de prendre la tête du classement avant le match de l'AC Ajaccio. L'autre bonne opération de ce multi provient du stade Paul-Lignon, où Dijon s'est imposé sur le terrain de Rodez (2-0), notamment grâce à un but de l'ancien Montpelliérain Daniel Congre.

Les résultats complets de la soirée :

Guingamp 0-0 Grenoble

Nancy 2-1 Bastia : T. Basila (25e) et A. Jung (90e) pour l'ASNL; I. Saadi (85e) pour le SCB

Quevilly-Rouen (reporté) Amiens

Rodez 0-2 Dijon : D. Congre (27e) et A. Dobre (56e) pour le DFCO

Toulouse 1-1 Pau : J. Nisic (54e) pour le PFC; B. van den Boomen (78e) pour le TFC

Sochaux (en cours) Caen