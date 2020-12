Mario Balotelli rebondit à l'AC Monza

Ce n'est pas une nouveauté ou une surprise : Mario Balotelli aime le risque et les défis. Passé par l'AC Lumezzane, l'Inter et l'AC Milan en Italie, l'attaquant italien a aussi évolué à Manchester City et Liverpool en Angleterre, ou encore à l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille en France. Mais il y a un peu plus d'un an, après sa pige sur la Canebière, «Super Mario» avait décidé de rentrer au pays, en signant en faveur de Brescia.

La suite après cette publicité

Dans ce club qui lui est très cher, Mario Balotelli pensait revenir sur le devant de la scène en étant performant avec les Hirondelles. Mais il n'en a rien été. Auteur de 19 apparitions en Serie A, l'ancien Phocéen n'avait trouvé le chemin des filets qu'à cinq reprises. L'histoire s'était alors mal terminée et le principal concerné avait quitté l'équipe lombarde par la petite porte. Mais durant le mercato estival, le joueur de 30 ans n'avait pas réussi à retrouver chaussure à son pied. Mais c'est désormais chose faite.

Cinquième club italien pour «Super Mario»

Courtisé en Angleterre, au Brésil ou encore en Turquie, Mario Balotelli va rester de l'autre côté des Alpes. Le natif de Palerme vient en effet de s'engager en faveur de l'AC Monza, club de Serie B présidé par un certain Silvio Berlusconi. «Mario Balotelli vient renforcer Monza, il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2021», a expliqué le club dans son communiqué.

Là-bas, Mario Balotelli, qui portera le n° 45 dans sa nouvelle écurie, va intégrer une équipe où se trouve déjà Kevin-Prince Boateng ou encore Gabriel Paletta. Avec comme objectif de faire monter le club en Serie A ! Et sur le plan personnel, de marquer une nouvelle fois les esprits à 30 ans.