Coupe du monde des Clubs : Palmeiras s’impose dans la douleur face à Botafogo et rejoint les quarts

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde des Clubs s’ouvrent avec une affiche 100 % brésilienne entre Palmeiras et Botafogo. Fort de sa première place en phase de groupes, le Verdão arrive avec ambition et sérénité, étant parvenu à conquérir la première place du groupe A devant l’Inter Miami, Porto et le club égyptien d’Al-Ahli. En face, Botafogo, deuxième derrière le PSG mais devant l’Atlético Madrid, a montré qu’il savait répondre présent face aux grandes équipes. Côté compositions, Palmeiras se présente en 4-2-3-1 avec Giay aligné à droite, un milieu Allan–Martinez solide, et la pépite Estevão titularisée sur l’aile. Botafogo, fidèle à son 4-3-3, préfère Danilo Barbosa à Montoro dans l’entrejeu.

La suite après cette publicité

La rencontre a mis un peu de temps à s’emballer, mais Palmeiras s’est offert une première situation très chaude. Sur un centre puissant de Piquerez devant le but, Vitor Roque s’est jeté pour conclure, mais Barboza a surgi in extremis pour écarter le danger (10e). Dans la foulée, Igor Jesus a été visé par Artur dans la surface, mais bousculé à la régulière par un défenseur, l’avant-centre a perdu le ballon sans obtenir de sanction (14e). Une minute plus tard, Vitor Roque s’est écroulé dans la surface après un contact, mais l’arbitre François Letexier a choisi de ne pas accorder de penalty (15e).

Une fin de match rugueuse

La fin de première période s’est révélée relativement calme, hormis deux actions notables. À la 44e minute, Marlon Freitas a signé un beau numéro en solitaire pour se faufiler dans la surface, mais sa frappe du droit, trop croisée, a échappé au cadre. Dans le temps additionnel, Richard Rios a enflammé le stade avec une tentative lointaine surpuissante : sa frappe splendide a frôlé la transversale (45e+5). Au retour des vestiaires, Botafogo a connu un début de seconde période difficile, mis sous pression par l’intensité retrouvée de Palmeiras. Dès les premières minutes, Estevão, Allan et Savarino ont enchaîné les mouvements rapides et incisifs, mettant à mal le bloc défensif adverse (47e, 48e, 50e). Vitor Roque a ensuite tenté un geste acrobatique alors que le ballon traînait dans la surface de Botafogo, mais sa tentative a été contrée par un défenseur (59e).

La suite après cette publicité

Peu de temps après, John Victor a encore réalisé un bel arrêt en repoussant une tête de Mauricio qui se dirigeait vers la lucarne. Le ballon est sorti en corner, offrant une nouvelle occasion à Palmeiras (73e). Luighi, rentré à la place d’Estevao quelques minutes plus tôt, a tenté sa chance à l’entrée de la surface, mais sa frappe a été bien bloquée (80e). Le temps réglementaire n’a finalement pas donné de vainqueur. Le match s’est donc joué durant les prolongations. Palmeiras a ouvert le score grâce à une action individuelle remarquable de Paulinho côté droit, qui a dribblé son adversaire avant de décocher une frappe puissante et basse du gauche. Le ballon a glissé au ras du sol jusque dans les filets, laissant John sans réaction (100e, 1-0). Réduit à dix après l’expulsion de Gustavo Gómez en prolongation, Palmeiras a tout de même arraché la victoire face à Botafogo. Le club rencontrera ainsi le vainqueur du match entre Benfica et Chelsea, le 5 juillet prochain à Philadelphie.