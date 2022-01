Mercato PSG : Eric Dina Ebimbé n'ira pas au Bayer Leverkusen

Le chemin était tout tracé et l'opération parfaitement ficelée. Eric Junior Dina Ebimbé devait prolonger son contrat avec le PSG et ensuite filer en prêt avec option d'achat du côté du Bayer Leverkusen. Oui mais voilà, si le milieu de terrain parisien était très reconnaissant vis-à-vis de son club formateur et qu'il souhaitait partir uniquement pour gagner du temps de jeu, son club formateur ne l'entendait pas de cette oreille. Les dirigeants parisiens ne voulaient pas se sentir lésés dans l'opération notamment au sujet du montant de l'option d'achat, mais aussi de l'option de rachat que Paris veut mettre en place pour récupérer Dina Ebimbé s'il brille en Bundesliga.

Une bien mauvaise nouvelle pour l'ancien Dijonnais qui a le feu dans les jambes et qui n'aspire qu'à une seule chose, pouvoir exercer son métier, gagner de l'expérience et glaner du temps de jeu. Le montant de l'option d'achat proposé pour l'instant par le Bayer était très en deçà de ce que souhaite Paris et Leonardo ne semblait pas prêt à faire des efforts sur un dossier qui n'a pourtant aucun rapport avec l'éventuelle signature de Tanguy Ndombelé au PSG. Malgré tout, le PSG a transmis une proposition au Bayer Leverkusen qui selon nos informations a été repoussée par le club allemand. Il faut savoir que le PSG avait validé certaines conditions avec le Bayer avant de revenir dessus. Ce qui n'a pas plu au club allemand. Ce point de non-retour tend le joueur qui envisage sérieusement de refuser de prolonger son contrat qui court actuellement jusqu'en juin 2023. De quoi permettre au Bayer Leverkusen et aux autres clubs intéressés de venir l'été prochain avec une offre moins importante ou pire, dès le 1er janvier 2023 où il sera en situation de joueur libre.