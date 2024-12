L2 : Lorient nouveau leader, Caen chute à Laval, Annecy poursuit son épopée

La 15e journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir avec six affiches programmées à 20 heures. Sur le podium au coup d’envoi, Lorient accueillait Troyes, seizième et en grande difficulté depuis le début de la saison. Et cette rencontre ne devrait pas rassurer les Aubois, battus 2-0 par le nouveau leader du championnat. Mvuka Mugisha (29e) et Pablo Pagis (71e) sont les deux buteurs lorientais du soir. En parallèle, Caen est retombé dans ses travers en s’inclinant à Laval (1-0), désormais 7e de Ligue 2. Les Normands sont 14es.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lorient 30 15 +13 9 3 3 28 15 2 Paris FC 28 14 +11 8 4 2 22 11 3 Dunkerque 28 14 +5 9 1 4 23 18 4 Annecy 26 15 +5 7 5 3 23 18 5 Metz 25 14 +9 7 4 3 22 13 6 Guingamp 25 15 +6 8 1 6 25 19 7 Laval 22 15 +6 6 4 5 22 16 8 Amiens 20 14 -1 6 2 6 17 18 9 Rodez 19 15 +3 5 4 6 28 25 10 Bastia 19 15 0 3 10 2 13 13 11 Pau 19 15 -2 5 4 6 17 19 12 Grenoble 18 14 +2 5 3 6 17 15 13 Clermont 16 15 -5 4 4 7 13 18 14 Caen 15 15 -4 4 3 8 17 21 15 Ajaccio 15 14 -4 4 3 7 10 14 16 Troyes 15 15 -8 4 3 8 11 19 17 Red Star 15 15 -14 4 3 8 13 27 18 Martigues 9 15 -22 2 3 10 8 30 Voir le classement complet

Dans les autres rencontres du soir, Annecy s’est offert Clermont (2-0) et fait un bond à la 4e place. En déplacement sur la pelouse de Martigues, Guingamp a de son côté décroché un succès précieux (0-1) qui lui permet de revenir à hauteur de Metz, premier barragiste, tandis que Pau a été douché dans les derniers instants de sa rencontre face à Rodez, sur un but de Bentayeb (89e, 1-0). Enfin, le Red Star n’a pu se contenter que d’un match nul contre Bastia (0-0). Au classement, le promu est 17e et avant-dernier, alors que les Corses sont 10es.

Tous les résultats de 20h

Martigues 0-1 Guingamp : Labeau (88e)

Rodez 1-0 Pau : Bentayeb (89e)

Annecy 2-0 Clermont : Bermont (10e), Cissé (90+6e)

Red Star 0-0 Bastia

Lorient 2-0 Troyes : Mvuka Mugisha (29e), Pagis (71e)

Laval 1-0 Caen : Sanna (13e)