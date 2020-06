PL : Tottenham fait tomber West Ham

On avait un derby londonien ce mardi soir en guise de deuxième rencontre de la 31e journée de Premier League. Tottenham, qui joue ses dernières chances pour obtenir une place en Ligue des Champions, affronte West Ham, englué en bas de tableau, et qui était revenu de cette longue trêve avec une défaite. Et ce soir, les Spurs ont fait le boulot en s'imposant 2-0.

Soucek contre son camp (64e) et Harry Kane (82e), après un excellent service en profondeur de Son Heung-Min, ont permis aux troupes du Special one de prendre les trois points et de mettre fin à cette série de quatre matchs sans succès. Tottenham remonte ainsi à la septième place dans l'attente des autres matchs de la journée.