Djibril Cissé compare Hatem Ben Arfa à Lionel Messi !

Dans un entretien accordé à Booska-P, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille s'est livré sur ses plus beaux moments en carrière et les moins bons, dont ses deux fractures du tibia-pérone entre 2004 et 2006, ou encore sur ses anciens coéquipiers. Interrogé sur Hatem Ben Arfa, l'ex-international tricolore (41 sélections, 9 buts) l'a comparé intrinsèquement à un certain joueur du Paris Saint-Germain.

«Je veux pas passer pour un fou, mais Hatem Ben Arfa a un bon niveau, ça vaut un Lionel Messi. Moi je l’ai vu faire des trucs… En termes de qualité intrinsèque, c’était vraiment, vraiment du haut niveau», a-t-il affirmé, faisant sûrement référence à leur bagage technique respectifs, et ce même si leurs parcours professionnels ont été bien différents.