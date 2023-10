Toulouse : l’incroyable raté de Gabriel Suazo à Liverpool en vidéo

Décidément, cette soirée du jeudi soir ne semble pas tourner en faveur du Toulouse FC. Les Violets se déplaçaient sur la pelouse d’Anfield pour le compte de la troisième journée de la Ligue Europa, avec l’espoir d’aller chercher un exploit face à des Reds remaniés mais auteur d’un sans-faute en C3 après deux matches. Malgré l’égalisation de Thijs Dallinga (23 ans) après le premier quart d’heure, la rencontre tournait au vinaigre pour les coéquipiers du Néerlandais…

Et alors que les visiteurs, poussés par un public occitan en feu dans l’antre de la Mersey, tentaient le tout pour le tout afin de réduire l’écart au score et espérer inquiéter les hommes de Jürgen Klopp, le buteur batave, à la suite d’un mauvais dégagement de Caoimhin Kelleher, trouvait Gabriel Suazo (26 ans), qui pouvait inscrire le deuxième but toulousain. Néanmoins, l’international chilien ne tirait que sur Trent Alexander-Arnold, qui se muait en dernier rempart à gauche des buts pour garder l’avantage des siens, aggravé avec le but de Ryan Gravenberch 15 minutes plus tard…