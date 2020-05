Bayern Munich : les statistiques affolantes de Robert Lewandowski

Et si c'était lui le meilleur attaquant du monde actuellement ? Auteur de ses 28e et 29e buts en Bundesliga hier, Robert Lewandowski n'a pas tardé à retrouver le rythme de la compétition après les deux mois d'arrêt forcé. Face au Fortuna Düsseldorf, dernière équipe active de première division contre qui il n'avait encore jamais marqué (le club était en deuxième division depuis 2013), le Polonais s'est promené, étant à la conclusion d'une action collective magnifique, puis en marquant d'une habile talonnade en renard des surfaces.

Robert Lewandowski makes it 3-0. He's now scored against every single current Bundesliga club 🎯 pic.twitter.com/vjDe5srffG — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 30, 2020

À 31 ans, il n'a jamais semblé aussi fort, en témoignent ses 43 buts en 38 rencontres toutes compétitions confondues. C'est déjà trois de plus que sur l'ensemble de la saison précédente et autant qu'il y a trois ans, son exercice record. L'attaquant du Bayern est tout simplement le meilleur buteur d'Europe. Il file tout droit vers un nouveau titre de champion d'Allemagne avec le Bayern, son 6e personnel, et est bien parti pour arracher pour la 5e fois de sa carrière le trophée de meilleur buteur du championnat.

L'impossible record de Gerd Müller à aller chercher

Méfiance tout de même car Timo Werner n'est pas si loin que ça, à 5 réalisations en comptant une rencontre en moins (le RB Leipzig se déplace à Cologne lundi soir). Déjà 2e meilleur buteur de l'histoire du Bayern Munich (232 buts), 3e de tous les temps en Bundesliga (229 buts), Lewandowski peut encore aller chercher un record qui semble pourtant imbattable : les 40 réalisations de Gerd Müller sur une seule saison de championnat (1971/1972). Pour cela, il lui faudrait marquer en moyenne un doublé sur chacune des 5 dernières rencontres. Et encore, il lui manquerait un petit pion. Dire qu'il a manqué deux matchs de Buli cette saison...

L'international (112 sélections, 61 buts), dont il est déjà le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, n'a plus qu'une couronne à aller chercher. Elle se trouve sur la scène européenne. Tout de même 4e plus grand buteur de la Ligue des Champions (64 réalisations), il manque une coupe continentale à un palmarès déjà formidable. Elle pourrait arriver cette saison. En ballottage très favorable en 8e de finale contre Chelsea (les Bavarois l'ont emporté à l'aller 3-0 à Stamford Bridge), le Bayern fait partie des rares favoris de la compétition. À 31 ans, les occasions vont devenir rares pour Lewandowski de rafler cette compétition dont il n'a jamais fait mieux que finaliste. C'était en 2013 avec le Borussia Dortmund... face au Bayern.