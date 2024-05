Euro 2024 : ce qu’il faut savoir de l’Allemagne

Le parcours de préparation et le groupe

L’âge d’or de la Mannschaft est loin derrière. Depuis sa victoire à la Coupe du monde 2014, l’équipe d’Allemagne a enchaîné les échecs lors de l’Euro 2016 et 2020, ainsi que pendant les dernières Coupe du monde 2018 et 2022, où elle n’a pas réussi à sortir des poules. Pour cet Euro 2024, cela sera bien différent puisque la formation germanique a été désignée pays hôte de cette 17e édition du Championnat d’Europe de football. Et pour l’occasion, la Fédération allemande et Julian Nagelsmann ont réussi à convaincre Thomas Müller et Toni Kroos de revenir aider leur sélection pour cette compétition à domicile afin d’aider les nombreuses nouvelles stars. Organisatrice, l’Allemagne a donc été qualifiée d’office pour sa compétition. Tête de série, elle a hérité d’un groupe plutôt simple, sur le papier, dans lequel elle affrontera d’abord l’Écosse, puis la Hongrie. L’Allemagne pourra même être qualifiée avant d’affronter l’adversaire le plus expérimenté du groupe lors du troisième match : la Suisse, dans le groupe A.

La suite après cette publicité

Les qualités et faiblesses

Depuis son triomphe en 2014, l’équipe d’Allemagne a bien changé. Enfin pas totalement. Manuel Neuer et Marc-Andre ter Stegen sont toujours là pour sécuriser au maximum les buts allemands. Même chose pour les milieux de terrain, véritable point fort et, sans doute, avec la France et l’Allemagne, le meilleur entrejeu de la compétition. En plus le retour de Toni Kroos, la présence des expérimentés İlkay Gündoğan et Thomas Muller va beaucoup aider Florian Wirtz, Jamal Musiala et les autres jeunes de l’effectif à franchir un véritable cap. Peu d’équipes peuvent se vanter d’avoir des joueurs avec un palmarès hors norme et des joueurs en pleine forme depuis le début de la saison. Autre satisfaction allemande : la charnière centrale. Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck ou encore Jonathan Tah ont de quoi faire peur aux attaques adverses.

À lire

Real Madrid : Toni Kroos annonce sa retraite !

En revanche, Julian Nagelsmann pourrait être contraint de bricoler pour sa défense, et surtout au niveau des latéraux où l’inexpérimenté Maximilian Mittelstaedt (Stuttgart) devrait débuter pour sa première compétition. Et les manques sur l’aile droite obligent le sélectionneur à placer Joshua Kimmich dans cette position, lui qui serait plus à l’aise devant la défense. Mais le vrai manque de cette Mannschaft 2024 reste sa qualité offensive. Privé de Timo Werner et Serge Gnabry, alors que Leroy Sané est encore incertain, Julian Nagelsmann va devoir trouver un système lui permettant d’entourer Niclas Füllkrug et Kai Havertz, deux buteurs importants, mais qui sont loin de figurer parmi les meilleurs buteurs de la saison actuelle. Le plus gros chantier de cette formation allemande.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur : Julian Nagelsmann

Nommé en septembre 2023 pour succéder à un Hansi Flick qui n’avait plus la recette de la victoire, Julian Nagelsmann a rapidement amené sa patte dans cette Mannschaft. «J’ai consciemment décidé de rejoindre la DFB. J’ai eu des conversations incroyablement bonnes avec tout le monde. Rudi (Völler) m’a souvent défendu, il s’est battu pour moi, m’a souvent appelé, m’a souvent écrit (…) Tout le monde peut imaginer qu’on peut gagner plus en club. Mais ce n’est pas mon moteur. Si c’était mon principal moteur, j’aurais probablement atterri dans un club», avait-il expliqué lors de son arrivée. Et les deux dernières victoires contre la France (2-0) et les Pays-Bas (2-1) montrent bien que l’équipe de Nagelsmann est bien un candidat sérieux à l’Euro 2024, malgré des matches catastrophiques sous Hansi Flick. Deux victoires qui avaient été précédées d’un succès et d’un match nul contre les États-Unis et le Mexique lors de la première de Nagelsmann en tant que sélectionneur de l’équipe nationale allemande. Au niveau du jeu, l’Allemagne a progressé en proposant un jeu plus offensif et les arrivées de nouvelles têtes, comme celles de Mittelstaedt ou d’Andrich ont fait beaucoup de bien.

La star : Manuel Neuer

Ses longues blessures l’ont affaibli au fil du temps, mais Manuel Neuer reste la grande figure de la Mannschaft. Le gardien du Bayern Munich, qui a récemment fêté ses 38 ans, est présent dans les cages de la sélection allemande depuis 2010, du haut de ses 117 sélections. Sous Julian Nagelsmann, il s’est blessé aux adducteurs durant un entraînement avec la Mannschaft et avait été contraint de déclarer forfait pour les deux matchs du rassemblement de mars dernier, contre la France et les Pays-Bas. De retour de blessure, il disputera sa huitième compétition avec sa sélection qu’il avait fait triompher lors du Mondial 2014, au Brésil. Un Championnat d’Europe est l’unique trophée manquant à son énorme palmarès, et même s’il n’a plus son meilleur niveau, Manuel Neuer reste un atout indéniable pour Julian Nagelsmann et sa sélection, lui qui a également énormément d’impact sur le vestiaire.

La suite après cette publicité

L’attraction : Jamal Musiala

La nouvelle star de la Mannschaft. Il n’a fait ses débuts dans le monde professionnel qu’en 2020, mais Jamal Musiala (21 ans) fait déjà rêver toute l’Allemagne. Le milieu offensif du Bayern Munich, qui était à la fois éligible pour les sélections allemandes et anglaises, avait fait ses débuts lors de l’Euro 2020 et était devenu le plus jeune joueur représentant l’Allemagne dans un grand tournoi, à l’âge de 18 ans. Rapidement placé dans un rôle de milieu offensif, il était ensuite l’un des rares joueurs allemands à avoir été à la hauteur lors de la Coupe du monde 2022. Avec déjà 2 buts et 4 passes décisives en 27 sélections, Jamal Musiala a tout pour battre les records, mais compte beaucoup sur cet Euro 2024. Devant son public, il aura l’occasion de vraiment briller et de s’imposer pour la première fois comme le nouvel homme fort de la Mannschaft, lui qui est déjà validé par les plus grandes légendes du pays.

Le calendrier de l’Allemagne

Allemagne - Écosse : le vendredi 14 juin, à 21 heures, à l’Allianz Arena

Allemagne - Hongrie : le mercredi 19 juin, à 18 heures, à la Mercedes-Benz Arena

Suisse - Allemagne : le jeudi 23 juin, à 21 heures, au Deutsche Bank Park

La suite après cette publicité

La liste de 27 joueurs :

- Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Alexander Nübel (Stuttgart), Oliver Baumann (Hoffenheim)

- Défenseurs : Joshua Kimmich (Bayern Munich), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Robin Koch (Eintracht Francfort), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Waldemar Anton (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

- Milieux : Toni Kroos (Real Madrid), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Groß (Brighton), İlkay Gündoğan (FC Barcelone), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Chris Führich (Stuttgart), Leroy Sané (Bayern Munich)

- Attaquants : Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Munich), Maximilian Beier (Hoffenheim)