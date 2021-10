L'AC Milan veut blinder son phénomène Rafael Leão

Passé à Lille lors de la saison 2018/2019, Rafael Leão (22 ans) a vite brillé en inscrivant 8 buts et délivrant 2 passes décisives en 24 matches de Ligue 1. Très intéressant, le jeune buteur portugais avait ainsi convaincu l'AC Milan de miser près de 30 millions d'euros sur lui. Un gros pari alors réalisé par des Lombards qui disposaient de moyens financiers limités. Les deux premières saisons ont été assez décevantes malgré des fulgurances. Auteur de 6 buts et 3 offrandes en 33 matches lors de sa première saison, il atteignant 7 buts et 6 offrandes en 40 matches lors de l'exercice 2020/2021. En progression dans les statistiques, mais surtout dans le contenu, il a confirmé cela sur ce début de saison. Avant-centre de métier, il s'est fixé sur l'aile gauche des Rossoneri avec un impact déjà fort intéressant.

Alors que l'AC Milan n'était pas fermé à son départ cet été, Rafael Leão qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 a totalement rebattu les cartes. Parfois critiqué pour un manque d'investissement et une attitude dilettante, Rafael Leão affiche un visage différent comme l'a souligné son coach Stefano Pioli il y a un mois : «la dernière pièce sera de devenir plus concret en termes de passes décisives et de buts. Il s'est beaucoup amélioré, il est de plus en plus utile dans le jeu, il lui manque cette pièce, qui est très importante. Quand je l'ai trouvé le 8 juillet, j'ai trouvé un joueur différent, très désireux de travailler et plus mature. Il se débrouille bien à gauche, c'est peut-être son rôle préféré.»

Rafael Leão comme un poisson dans l'eau

Remuant et d'une activité folle, il a quand même eu plus de réalisme qu'auparavant puisqu'il compte au bout de 12 matches déjà 5 buts et 2 passes décisives. Presque au niveau de ses deux précédentes saisons sur le plan statistique alors que nous sommes fin octobre, Rafael Leão a été récompensé avec deux capes (une passe décisive contre le Qatar) en sélection portugaise. Enfin installé dans cette équipe, le natif d'Almada savoure cette belle dynamique et le statut de titulaire qu'il est en train d'acquérir.

«Je pense que ce qui me manquait, c'était la continuité. Aujourd'hui, je suis plus régulier grâce à mes coéquipiers et à mon entraîneur, je veux grandir et je vais essayer de le faire. Tous les jours à Milanello je ressens la confiance de mes coéquipiers, du coach et des managers. Cette année, je ressens beaucoup de confiance et j'ai le bon esprit, je sais que je peux faire la différence à chaque instant du match et je sais que je peux dribbler l'adversaire. J'essaie de faire une passe décisive ou un but. La confiance de tous m'a beaucoup apporté» a-t-il lâché ce mardi en conférence de presse avant de défier le Torino.

Épanoui et voyant son aventure milanaise prendre enfin le bon tournant Rafael Leão a convaincu ses dirigeants. Disposant actuellement d'un salaire annuel de 1,4 million d'euros annuel, il devrait recevoir prochainement une proposition de prolongation avec une réévaluation de ses émoluments. L'AC Milan serait prêt à lui offrir le double de ce qu'il perçoit actuellement. Une situation similaire à Theo Hernandez et Ismaël Bennacer qui sont parmi les principaux joueurs à prolonger. Une belle preuve de confiance pour Rafael Leão qui entend poursuivre sur ces bases et aider l'AC Milan dans la course au titre en Serie A.

